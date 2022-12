Vlaanderen werkt aan meer bos en zachte recreatie in natuurgebieden aan Ronde Put

De betrokken gebieden situeren zich vooral in Postel, maar beperkte delen liggen in Retie en Arendonk. Het ontwerp van natuurplan zet sterk in op bosuitbreiding, landschappelijke waarde en herstel van de natuurlijke waterhuishouding om de natuur beter te beschermen tegen droogte. Toch voorziet het nieuwe plan ook ruimte voor zachte recreatie. “Zo breidt het plan de wandelmogelijkheden gevoelig uit met enkele nieuwe wandelwegen. Daarnaast komt er een semiverharde wandellus vanaf de abdij van Postel die het jaar rond bruikbaar is voor rolstoelgebruikers, rollators en kinderbuggy’s”, zegt schepen voor Natuur en Toerisme Hans De Groof. “Verder voorzien de plannen in meerdere uitkijkpunten, een struinzone - een stukje natuur waar je vrij mag rondlopen - en een vlot bereikbare losloopzone voor honden.”