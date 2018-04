Vorming brede coalitie Bladel gestrand

Overvaller Rabobende eist vervolging schietende agent

14:35 BREDA - De verdachte Bredanaar Louis C. (42) die vorig jaar tijdens een verijdelde overval in Zundert door de politie in zijn arm werd geschoten, wil dat de schietende agent alsnog wordt vervolgd. Zijn advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen heeft daarom bij het gerechtshof in Den Bosch een klacht ingediend tegen de beslissing van de hoofdofficier van justitie die oordeelde dat de politieman zijn vuurwapen uit noodweer gebruikte.