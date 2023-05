Vrouw volgt ex-collega via tracksysteem door heel België: “Ik maakte me zorgen om een kind”

Pilootpro­ject leert asielzoe­kers van Totem veilig fietsen

Asielzoekers die in het opvangcentrum in Arendonk verblijven, kunnen binnenkort allemaal fietsen. Dat is toch de bedoeling van het pilootproject dat er ondanks werd uitgerold door Mobiel 21 vzw. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie kwam een fietsles meevolgen.