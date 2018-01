Wim van der Linden lijsttrekker VHP Hapert

Van der Linden is sinds 1987 actief als raadslid. Van 1999 tot 2006 was hij wethouder in de gemeente Bladel. Diezelfde functie vervulde de Hapertenaar ook vanaf 2014, tot hij in juni 2017 opstapte. Dat gebeurde toen de oppositie het na een coalitiebreuk in Bladel voor het zeggen kreeg.