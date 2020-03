De belangrijkste bijzaak is even een echte bijzaak geworden

Geen persgesprek met Ernest Faber, geen deadline- of internetstress en geen mailtje van de eindredactie waar de opstelling blijft. Het journalistieke overlevingspakket bestaat deze vrijdag alleen uit een bericht over de sluiting van het Philips Stadion. Een voorverhaal over PSV-FC Emmen met Nikolai Laursen is niet nodig. Geen letter, helemaal niets. PSV ligt stil en dus is er ineens nauwelijks iets te tikken.

Niks hoeft, niks moet, zo lijkt het. Heerlijk toch? Even lekker iets anders doen, even los van de waan van de dag. Nou nee, zo werkt het dus echt niet. Het Zwitserleven-gevoel blijft twee dagen na de aanstelling van Roger Schmidt als trainer van PSV weg en gaat er de volgende weken ook zeker niet komen. Corona-perikelen houden de dop op de vulpen en dus de inkt van het kladblok. Het dagelijkse ritje naar De Herdgang is niet nodig en zelfs niet gewenst: PSV traint niet voor niks weer besloten. Ook bij het ED is thuiswerken geboden, omdat er veel mensen op een redactie samenkomen.

Leven

Het gaat even niet om de reddingen van Lars Unnerstall, de drive van Denzel Dumfries, de rust die van Ricardo Rodríguez uitgaat of het gebrek aan voetballend vermogen op het middenveld bij PSV. Corona beheerst het nieuws en dat is ook volkomen logisch. Het wordt langzamerhand duidelijk dat we een leven voor de uitbraak van het virus hadden en er zal een leven zijn dat daarna plaatsvindt.

De voetballerij moet zich ondergeschikt maken aan het algemene belang. Bijna iedereen hangt momenteel aan de lippen en baard van RIVM-baas Jaap van Dissel en veel mensen slaan ineens in volgorde van belangrijkheid wc-papier, blikken met bonen en pasta in. Een vreemde en omgekeerde volgorde trouwens, waarbij iedere vorm van logica ontbreekt. Maar goed, het zijn rare en zorgelijke tijden en dat heeft nu eenmaal niet de meest logische effecten op menselijk gedrag. Wie het twee weken geleden had voorspeld, zou voor gek zijn verklaard.

Zwembad

Een voetbalverslaggever die PSV volgt, vertoont ook niet altijd normaal gedrag. Die leeft 365 dagen per jaar van en voor mooie verhalen, nieuwsjes en/of transfers, mooie wedstrijden, waardeloze wedstrijden, bijzondere series, soms een beetje onrust of juist voorspelbaarheid, kampioenschappen, mislukkingen, telefoontje hier en daar, babbeltje hier en daar, een kopje koffie op De Herdgang, even kijken op de jeugdopleiding en nog zoveel meer. Het gaat eigenlijk de hele dag door, sinds een jaar of tien vooral door sociale media. Ook als zich aan het zwembad tijdens de jaarlijkse week vakantie in augustus een bron meldt met het nieuws dat Chris Gloster definitief naar PSV komt. Ook bij een privé-afspraak op school voor de kinderen, als de presentatie van de nieuwe PSV-trainer wat vroeger dan gepland is. Of in de nieuwjaarsnacht als Telegraaf-collega Mike Verweij ineens meldt dat Luuk de Jong naar Mexico kan. Eveneens op maandagochtend als Aad de Mos gezellig komt kletsen of op zondagavond als er in Studio Voetbal of Rondo iets geks wordt geroepen. PSV kan iedere seconde van de dag publicitair ontploffen. Heerlijk beroep is het.

Sociale omgeving

Elke verslaggever kent het gevoel. Honderd procent rust heb je bij het volgen van een stevige profclub nooit helemaal en al zeker niet in een transferperiode. Een Twitterduim is geen erkende aandoening, maar wel een bekend fenomeen bij deze beroepsgroep in deze fases van het jaar. Erg? Totaal niet. Supporters leven massaal mee en hebben zelf soms ook een F5-syndroom. De dynamiek van de voetballerij is met weinig te vergelijken en wie daar niet tegen kan, houdt het niet vol. Soms vraagt het meer van de sociale omgeving dan van de verslaggever zelf, die met plezier het vak beoefent.

Even kan en mag het gevoelsmatig een tandje, nee een boel tanden minder. Het moet zelfs. De voetbalcollega's zullen net als ik de komende weken wel een paar verhalen maken, maar corona overschaduwt alles. Hoe lang het duurt? Tja, wie weet het nog. Hoopgevende signalen klinken inmiddels uit China en vreselijke verhalen komen door uit Italië. Spelers worden ineens ook ziek. De beurzen kelderen, veren weer een beetje op en zoeken vervolgens weer nieuwe dieptepunten op. Het aantal besmettingen in ons land blijft oplopen en er gaan ook hier mensen dood. De impact is en wordt groot en de rekening zal betaald moeten worden. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank durfde nog niet te speculeren over een economische recessie. Ach ja. De wereldwijd komt tot stilstand en iedereen met gezond verstand weet dat stilstand achteruitgang is.

Lichterlaaie

Het wordt ook weer beter daarna. Er zal een moment komen dat we meer en meer gewend raken aan de situatie en er meer duidelijkheid is over en controle is op het virus. Een moment dat mensen geen wc-papier meer inslaan alsof hun eigen huis in lichterlaaie staat en de foto's van de kinderen moeten worden gered. Dat smetvrees weer iets wordt voor mensen met smetvrees en dat mensen na een kuchje niet meer naar je kijken alsof je een uitgeleend tientje niet hebt teruggegeven.