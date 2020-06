De vechtjas in Mark van Bommel wint het nog altijd van de pragmaticus

Verliezen doet pijn, maar soms is het beter om in het leven je verlies te nemen. Het zou zomaar kunnen dat Mark van Bommel die zin het afgelopen halfjaar op een tegeltje heeft gekregen van iemand die het beste met hem voorheeft. Mocht dat zo zijn, dan zijn die woorden nog niet volledig aan hem besteed geweest. Verrassend? Allerminst. De vechtjas in de 43-jarige oud-international wint het voorlopig nog van de pragmaticus. Dat maakt hem intrigerend als persoon en lastig voor zijn tegenstanders.

Voor het eerst - bij een boekpresentatie van Wesley Sneijder - reageerde de voormalig trainer en clubicoon van PSV inhoudelijk op zijn ontslag in Eindhoven op 16 december 2019. Hij is het daarmee niet eens en neemt de clubleiding van PSV het hele gebeuren nog altijd kwalijk. Het verhaal was nogal anders van toon dan de lezing van algemeen directeur Toon Gerbrands, die eerder deze maand op PSV-tv iets vertelde over de wegzending en aangaf Van Bommel recht in de ogen te kunnen aankijken.

Cadeautjes

Van Bommel zelf maakte van zijn hart geen moordkuil. Sneller dan verslaggever Bert Maalderink van de NOS kan hebben gehoopt, deelde hij een aantal journalistieke cadeautjes uit. Vrijwel meteen schakelde de coach naar de verklaarbaarheid van de slechte resultaten bij PSV in het najaar van 2019, alsof het nog 17 december van dat jaar is. Daags daarvoor had hij de spelersgroep in Eindhoven na zijn congé nog toegesproken en nog even de wedstrijdbespreking van zijn laatste duel gedaan. Ontslagen of niet, eerst moest het werk afgerond worden.

Als Maalderink zaterdag echt de diepte in had gewild, had hij nog een uitgebreide beschouwing kunnen krijgen van de twaalf wedstrijden die de wegzending van Van Bommel versnelden. Zijn geheugen is indrukwekkend en hij had ongetwijfeld uit kunnen leggen waarom PSV zeker zes of acht potten uit dat dozijn duels had moeten winnen. Menig PSV-supporter heeft die periode allang van de harde schijf gewist. Het was een tijd waarin elke uitwedstrijd van PSV een kwelling voor de ogen was.

Volledig scherm Mark van Bommel bij een persconferentie, daags voor het debâcle van PSV tegen LASK Linz. © ANP Sport

Zonder emotionele band tussen club en trainer was Van Bommel waarschijnlijk na het debâcle in Linz van november al ontslagen. Tot diep in de nacht is destijds tussen alle partijen gesproken, maar de conclusie was dat het verder kon. Daarna is nog een tijdje met man en macht gewerkt om de trainer in het zadel te houden en vooral om PSV beter te laten voetballen. Van Bommel zei zaterdag dat hij weinig invloed heeft gehad op de slechte periode in het tweede halfjaar van 2019 van PSV, maar moet na 28 jaar ervaring op het hoogste niveau toch weten hoe de hazen lopen.

Rigoureus

Volgens Van Bommel was de sfeer bij PSV goed. Als er nou iets is verbeterd in de periode onder zijn opvolger Ernest Faber, is het dat wel. Hij hamerde voortdurend op samenwerken en het groepsgevoel. Niet dat het heel veel opleverde, maar na een slecht begin eindigde Faber met 13 punten uit 5 duels.

Van Bommel was daarvoor nogal rigoureus geweest bij het nemen van zijn beslissingen en miste het empathisch vermogen en de warmte om ook de reserves van PSV massaal voor zich te winnen. Faber is misschien geen coach voor de absolute top, maar was als leider van een groep en in de omgang met professionals bij de club duidelijk een fase verder. Niet alleen binnen de medische staf was na het ontslag van Van Bommel sprake van een zucht van verlichting, maar ook bij een deel van de scouting en binnen de directie had hij zijn krediet op een gegeven moment wel verspeeld. Met name richting John de Jong is zijn optreden niet altijd fair geweest, is in het Philips Stadion het gevoelen.

Na zijn vertrek had Van Bommel veel moeite om de situatie te verwerken en bleef hij proberen zijn gelijk te halen. Dat gelijk had hij in meerdere opzichten ongetwijfeld, maar gelijk hebben betekent in het trainersvak niet altijd gelijk krijgen. Een aantal mensen waarmee hij dagelijks werkte, moet hij in lastige tijden als ‘wuivend riet’ hebben gezien. Het zijn weinig bijzondere processen. De nieuwe PSV-coach Roger Schmidt beschrijft in zijn boek fraai hoe de periode voor het ontslag van een trainer eruitziet. Plots gaan mensen bij een club zich anders gedragen en als coach word je eenzaam. Oncollegiaal misschien, maar velen tellen in zo'n situatie de knopen en haken het karretje aan bij de overlevers. De kachel moet namelijk wel blijven branden.

Gekke dingen

Een aantal beslissingen van Van Bommel was prima te billijken en niemand hoeft aan het tactisch vernuft of het arbeidsethos van Van Bommel te twijfelen. Allemaal dik voor elkaar, maar in de tweede helft van 2019 is hij onder druk van de slechte resultaten toch gekke dingen gaan doen. Die resultaten werden niet beter, PSV kreeg almaar grotere problemen in balbezit en later is ook gebleken dat het intern gewoon helemaal niet goed meer zat.

Met de inzichten van toen was het ontslag van Van Bommel dus gewoon verklaarbaar, om in zijn eigen termen te blijven.