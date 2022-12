Een middagje op pad met een druk stukje textiel, om ook de andere functie van PSV eens te ervaren

Honger maakt ook in het Philips Stadion rauwe bonen zoet

Eindelijk mocht het ook in het Philips Stadion weer. Ruim zesduizend toeschouwers waren zaterdagavond voor het eerst in dik vijf maanden getuige van een wedstrijd van PSV in de Eindhovense voetbaltempel. Wie begin maart naar de huidige situatie had gekeken, had zich hoofdschuddend in een bizarre droom gewaand. Nu is het voor supporters een kwestie van accepteren, de zegeningen tellen en hopen op meer.

