Een nooit voorziene krachtproef gaat onder leiding van Frans Janssen van start bij PSV

Het hek om het Philips Stadion gaat vanaf dinsdag een aantal weken virtueel open: PSV start om negen uur in de morgen met de verkoop van seizoenkaarten. Een enorme krachtproef voor commercieel directeur Frans Janssen (48) en zijn verkoopteam. De komende periode moet blijken of PSV-supporters gevoelig zijn voor het aanbod dat onder supervisie van Janssen is neergelegd, met drie opties om hun kaart te verlengen.

Hij is niet te benijden, de nog relatief nieuwe commerciële man. Janssen en zijn collega's en concullega's werken in een doolhof waarin de uitgang alleen door het RIVM en het kabinet kan worden gezaagd. Daarin kunnen de voetbalmanagers nog wel zaken doen, maar iedereen kiest het liefst eerst positie tot de poort naar de ‘oude wereld’ weer open gaat. Hoe snel het daar weer is zoals het was? Wie het weet, is spekkoper. Kun je onder die omstandigheden wel met goed fatsoen een gewone seizoenkaart aanbieden?

Volle bak steun

Onder meer daarover is onder de achterban van PSV (en daarbuiten) een aantal dagen gediscussieerd. Een enkeling vindt het niet des PSV’s dat zo'n kaart onder alle omstandigheden geld kost. Het is niet zeker of er in het volgende voetbaljaar überhaupt wel een wedstrijd met publiek mag worden gespeeld en de club biedt geen gratis uitweg. Anderen vinden dat PSV juist nu volle bak steun verdient. Ze betalen zonder problemen de volle mep voor iets waarvan de tegenprestatie nog ongewis is. PSV helpen is voor hen een vanzelfsprekendheid en/of ze willen hun stoeltje in het Philips Stadion niet kwijt. Normaal gesproken hoeft de leiding maar drie keer met de ogen te knipperen of er zijn al 27.000 kaarten verkocht.



Janssen mocht de seizoenkaart-klus als verantwoordelijke man oppakken, binnen de directie waaraan Toon Gerbrands als voorzitter leiding geeft. De op een na machtigste man in dat team is Peter Fossen, een jurist die meestal op de achtergrond blijft maar al vele jaren intern en in belangrijke overlegstructuren zijn stempel drukt. Janssen leert de voetballerij op het hoogste niveau momenteel ook snel kennen. Sinds eind 2017 is de Waalrenaar met een zwaar cv in het bedrijfsleven verbonden aan de club. Voorheen werkte hij binnen de Rabobank-organisatie, waar hij autoleasebedrijf Athlon internationaal leidde. Na een korte periode als voorzitter van FC Eindhoven lijfde de grote broer uit de stad hem in.

Keiharde euro's

Sinds de uitbraak van de corona-crisis was Janssen veel vaker in de publiciteit dan trainer Ernest Faber. Hij nam en kreeg het podium om zijn zorgen uit te spreken over de situatie en daarnaast de rol van PSV in deze tijd te schetsen. De club wilde in de crisisperiode een maatschappelijk gezicht tonen. Daarnaast gaat het natuurlijk ook om de keiharde euro's: PSV moet onder leiding van Janssen zien te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk sponsoren en seizoenkaarthouders behouden blijven. ,,Ik voel me een beetje als een verkoper van zonvakanties naar Noorwegen”, zei hij daar bijvoorbeeld over.

Bijna 16 miljoen euro haalde PSV volgens het laatste jaarverslag op met de verkoop van seizoenkaarten en losse tickets voor nationale en Europese wedstrijden. Nog eens zo'n bedrag kwam in de boeken door de exploitatie van het Philips Stadion. Daarvan gaan sowieso miljoenen verloren, zo heeft de directie al ingecalculeerd. Hoeveel precies? Dat is onzeker, maar uit alles blijkt dat PSV de schade zoveel als mogelijk hoopt te beperken. Janssen schetste maandagmiddag in een video-gesprek met PSV-supporters alle scenario’s voor de gemiddelde fan voor volgend seizoen en ging geen lastige vragen uit de weg. Hij ziet ook kansen voor PSV, omdat de nodige supporters de afgelopen jaren op een wachtlijst stonden voor een PSV-kaart. Misschien willen ze nu juist wel toeslaan, zo filosofeerde hij.

All in

PSV komt met een ‘originele seizoenkaart’ omdat de club vooraf al veel reacties kreeg van mensen die onder elk beding én voor de normale prijs hun PSV-abonnement willen verlengen. Daarnaast is er de optie van een all in-kaart, waarmee supporters bij spelen met publiek beloond worden met Europese wedstrijden, als ze tenminste naar binnen mogen. Janssen legde uit dat deze kaart bij een heel jaar zonder toeschouwers bij wedstrijden ook een derde seizoen kan gelden, maar dat deze dan wel weer vooraf betaald moet worden. Tenslotte is er een kortingskaart. Wie komend seizoen vreest voor een sof (lees een heel jaar zonder publiek) en niet al te veel risico wil lopen, kan voor 50 procent van de normale prijs een seizoenkaart kopen. Daarvan geeft PSV de helft terug bij een jaar zonder publiek en er moet bijbetaald worden als er tóch veel wedstrijden met publiek worden gespeeld. ,,We delen in deze situatie het risico”, zo gaf Janssen aan.

Hij zal het liefste hebben dat deze kaart niet al te populair wordt, omdat de originele variant en all in-kaart PSV op korte termijn het meeste geld opleveren. Zo is het namelijk ook: PSV heeft de centen hard nodig. Veel miljoenen die de afgelopen jaren langzaam maar zeker aan het eigen vermogen zijn toegevoegd, kunnen in de corona-crisis zomaar verdampen. Janssen zelf gaat voor all in, zo gaf hij aan. Op de vraag van een supporter of zo'n kaart dan ook voor de vrouwen van PSV geldt, was nog geen antwoord te geven. Daarop is eigenlijk maar één reactie denkbaar. All in is niet voor niks all in. Met zo'n kaart zou je - het zit al in de naam - bij elke wedstrijd van PSV, Jong PSV, de vrouwen of een jeugdelftal gratis naar binnen moeten kunnen.