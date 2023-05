Elfrink & De Mos | ‘Peter Bosz is de meest logische keuze’

Bosz (59) was als trainer onder meer actief bij Ajax en Borussia Dortmund. Sinds zijn ontslag bij Olympique Lyonnais in oktober 2022 is hij clubloos. De Duitser Thomas Letsch (54) was voor zijn twee seizoenen bij Vitesse actief bij Rapid Wien. VfL Bochum was hekkensluiter in Duitsland toen Letsch er in september 2022 aantrad. Onder zijn leiding wist de knap degradatie te ontlopen.