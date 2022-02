Honderd keer PSV in internationaal verband, nog even terugblikken op de slechtste en beste momenten

BLOGAfgelopen week deed ik in Tel Aviv voor de honderdste keer verslag van een internationale wedstrijd van PSV. Waarom ik dat weet? Aan het eind van elke maand zet schrijver dezes alle bezochte wedstrijden bij op een lijstje. Soms is het handig om later nog eens terug te kijken, voor welk detail dan ook.

Bij die honderd internationale duels komen dit seizoen zeker nog twee extra wedstrijden, omdat PSV zich heeft geplaatst bij de laatste zestien van het toernooi om de Europa Conference League. De honderdste was voor PSV op het veld niet de lastigste, maar voor mij (en collega Chris Ottens) in organisatorisch opzicht wel een van de meest uitdagende. Misschien markeert het duel in de toekomst wel een periode waarin corona voor het laatst op allerlei manieren invloed had.

Chaotisch

Wat er nodig was om Israël binnen te komen? Drie negatieve corona-testen, waarvan eentje op de luchthaven van Tel Aviv, waren sowieso al vereist om in het land vrij te kunnen bewegen. Vooraf was een ‘green pass’ om het land in te komen ook een vereiste, evenals een gezondheidsverklaring en een uitgeprint vaccinatiebewijs van drie prikken. De heenvlucht verliep gestroomlijnd, de procedure richting de terugvlucht chaotisch. Veel passagiers wachtten uren voor een ondervraging en incheckbalie en gingen twee keer op en neer tussen twee vertrekhallen die een kilometer of twaalf uit elkaar lagen. Hoe anders lijkt de volgende trip voor PSV en de 'meereizers’ te worden: Kopenhagen is de hoofdstad van een land waar een boosterprik voldoende is om vanuit Nederland in te reizen.

Andrés Guardado

De honderd internationale duels begonnen voor mij met een thuiswedstrijd van PSV tegen SV Ried in 2011 (6-1 winst voor PSV, red.), de ontmoeting waarin Jeremain Lens een wondergoal maakte. Er zaten ongekend slechte PSV-wedstrijden in deze serie (LASK Linz-uit in 2019, 4-1 verlies) en verrassend goede (Manchester United-thuis in 2015, 2-1 winst). Enorm spannende ook, zoals de duels tussen Atlético Madrid en PSV (begin 2016). Daarin had PSV de beschikking over Andrés Guardado, een man die in internationale duels vaak iets extra's had en zich enorm kan focussen op de belangrijke opdrachten.

Bij honderd wedstrijden horen vijftig bezoeken van PSV aan andere steden, van Murska Sobota in 2020 (in Slovenië) tot FC Barcelona in 2018. En van Inter Milaan en Bayern München tot FK Zeta en SKN Sankt Pölten. Er zaten enorme teleurstellingen voor PSV in (NK Osijek-uit in 2017) en momenten van euforie (CSKA Moskou-thuis in 2015). Grote gemene deler in alle seizoenen was dat PSV nooit bij de laatste acht van een Europees toernooi kwam. Daar kan dit seizoen nog altijd verandering in komen, omdat de UEFA met de Conference League een nieuw toernooi heeft opgericht.

Eran Zahavi en Roger Schmidt deze week in Tel Aviv.