Jeroen Zoet is bij PSV uitgegroeid tot een cultuurbewaker

Jeroen Zoet staat na vandaag nog drie jaar onder contract in Eindhoven, in plaats van nog maar één seizoen. Wie een voor de helft gevuld glas doorgaans als halfleeg benoemt, zal zeggen dat de keeper en PSV min of meer tot elkaar veroordeeld waren. Mensen die in zo'n geval praten over een halfvol glas, zullen zeggen dat zowel PSV als Zoet een uitstekende beslissing hebben genomen.

Voor Zoet was wel belangstelling vanuit het buitenland, maar hij kreeg nergens wat hij bij PSV heeft. Financieel heeft de 27-jarige sluitpost misschien niet de beste beslissing genomen, maar geld is niet alles in het leven. Wie kiest voor zekerheid, blijkt achteraf vaak een winnaar en ook bij PSV komt Zoet niet om van de honger, zullen we maar zeggen. De club is ver gegaan voor het behoud van de doelman en eerder al Luuk de Jong en kiest daarmee voor een duidelijke behoudstrategie. PSV wil ook door met Hirving Lozano en gaat alles op alles zetten om de Mexicaan aan boord te houden.

Van Bommel

Zoet is in Eindhoven de absolute nummer 1 onder de lat en kreeg de afgelopen weken van de nieuwe trainer Mark van Bommel te horen hoe hij over hem denkt. De coach is niet alleen positief over het niveau van Zoet, maar ook blij met de manier waarop hij zich in de groep manifesteert. Van Bommel liet daarbij optekenen dat hij absoluut niet wilde dat Zoet zou vertrekken. Eventuele alternatieven voor PSV waren ook van de markt verdwenen. Onder meer Alban Lafont (naar Fiorentina vertrokken, red.) en ook Andriy Lunin (vertrokken naar Real Madrid) waren mogelijke opties. Alle berichten daarover kunnen door de papierversnipperaar.

Gomes

Op het veld is Zoet in trainingen en wedstrijden van PSV een coachende leider geworden. Iemand die verbaal luid en dwingend de afspraken op het gras bewaakt. Een cultuurbewaker in de spelersgroep, die al sinds 2006 aan de club verbonden is en twee huurjaren bij RKC nodig had om een man te worden en toe te groeien naar de plek onder de lat bij PSV 1. Zoet is de speler die (met afstand) het langst bij de A-selectie van PSV zit en past met zijn nuchtere karakter uitstekend bij de club. De Veendammer is de eerste goalie die de roep om een terugkeer van de populaire Heurelho Gomes deed verstommen. Gomes is nog altijd geliefd, maar inmiddels is bij bijna de complete achterban van PSV het besef ingedaald dat Zoet voor PSV een prima keeper is geweest en nog altijd is. Hij heeft drie titels achter zijn naam en overwinterde met PSV in de Champions League. Doelen die ook dit seizoen in Eindhoven bovenaan de verlanglijst staan.

Oranje

Zelf zal hij er misschien soms van balen dat het regelmatig wordt gezegd, maar Zoet oogt in Eindhoven toch echt een andere man dan bij Oranje. Bij PSV is hij een vedette, die het vertrouwen geniet van directie, staf, collega's en de supporterscollectieven. In het Nederlands elftal heeft hij zich nog niet onderscheiden als puntenpakker, iets wat hij bij PSV met name vorig seizoen en ook in voetbaljaar 2015-2016 bijvoorbeeld wel deed. Met puike reddingen stond hij menig aanvaller in de weg en wist hij PSV voor veel tegenslagen te behoeden. Misschien zijn zijn optredens in Oranje de reden dat Zoet in het buitenland niet het vertrouwen kan afdwingen dat hij in Eindhoven wel geniet. Bij PSV zullen er weinigen om malen. Er is blijdschap dat Zoet het zekere voor het onzekere neemt en blij is met de waardering bij PSV.