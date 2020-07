Nieuwe verhuur van Luckassen aan Anderlecht is de beste optie voor alle partijen

Luckassen heeft in Eindhoven een paar stevige sportieve krassen opgelopen. Het was voor PSV dan ook niet zinvol om hem op 20 juli weer te laten beginnen onder de nieuwe coach Roger Schmidt. Tegelijkertijd moest technisch manager John de Jong van PSV de situatie zakelijk zo goed mogelijk afhandelen. Nog even afwachten? De kans op een acceptabel alternatief was niet heel groot en Luckassen wilde in overleg met Mino Raiola graag terug naar de Belgische club. De Eindhovenaren hebben ongetwijfeld ook niet zoveel zin gehad om de door de wol geverfde en machtige spelersmakelaar tegen de haren in te strijken.

Gedegradeerd

De hiervoor genoemde krassen heeft Luckassen niet alleen zelf veroorzaakt. De vorige PSV-trainer Mark van Bommel degradeerde hem twaalf maanden geleden na een tamelijk rimpelloze voorbereiding en één grote ketser tegen FC Basel ineens van hoofdrolspeler tot minder dan een figurant. Het deed Luckassen pijn. Om twee redenen moet hij ook de hand in eigen boezem steken. De 25-jarige rechtspoot heeft op het veld onvoldoende laten zien een meerwaarde te zijn. Daarnaast heeft hij zich in april in een interview opvallend negatief uitgelaten over PSV. Waar het er vorig jaar op leek dat hij vooral gekrenkt was door Van Bommel, liet hij nu weinig heel van de hele club.

Grip

Een terugkeer was niet wenselijk en dus was de hernieuwde interesse van Anderlecht welkom, maar die club heeft vrijwel geen knoop. Verhuur was wel haalbaar. En nu? Moet PSV nog proberen zijn tot 2022 lopende contract te verlengen? Voor de leiding nog niet zo'n makkelijke kwestie. Vanuit zakelijk opzicht is er misschien iets voor te zeggen, mits PSV nog volledig gelooft in zijn potentieel en dus grip wil houden op zijn transferrechten. Het verlengen van een contract van een bij PSV niet meer gemotiveerde speler is los van het zakelijke aspect een nogal curieus signaal.

Luckassen kwam in 2017 voor ongeveer 5 miljoen euro naar Eindhoven en PSV zou die transfersom nog graag (gedeeltelijk) willen ontvangen. Een jaar zonder perspectief in Eindhoven verblijven en misschien wel rondjes lopen bij Jong PSV zou helemaal niks opleveren. Bij Anderlecht staat hij als het ware nog in de etalage en daardoor zou hij volgend jaar nog een bedrag waard kunnen zijn. Bovendien is PSV de salariskosten twaalf maanden grotendeels kwijt.

Nu bevredigende voorstellen van andere clubs voor Luckassen zijn uitgebleven, lijkt voor alle partijen met een nieuw huurjaar bij Anderlecht de beste oplossing uit de bus te zijn gerold. Wordt pakweg april 2021 vervolgd.