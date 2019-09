PSV-Ajax: lente versus zomer en innovatief fonds tegen grootkapitaal

PSV-Ajax is dé wedstrijd van het jaar in Eindhoven. Geen club die in en rondom het Philips Stadion zoveel weerstand oproept als de recordkampioen. Aversie met diepe historische wortels, voortkomend uit tal van sentimenten.

Andersom is de prikkeling minder fel en is een van de twee uitvoeringen van De Klassieker voor velen nog altijd hét duel van het seizoen. Een wedstrijd van naam en met een grote geschiedenis, maar allang niet meer de geheide seizoenstopper. Hele generaties in ons land zijn inmiddels opgegroeid met de wetenschap dat Ajax en PSV meestal de dienst uitmaken in de eredivisie. Feyenoord fietst er een enkele keer tussendoor en heel soms staat een andere club met meestal wat tijdelijke wind in de rug kortstondig op.

Volledig scherm Ibrahim Afellay won in 2009 met PSV met 6-2 van Ajax, maar speelt nu normaal gesproken nog geen rol van betekenis. © ANP

Ajax en PSV zijn er voorin het nationale peloton altijd bij. Clubs die elkaar moeilijk verdragen, maar elkaar tegelijkertijd nodig hebben. Vanaf 1974 halen de nationale topploegen in onderlinge duels of een kampioensrace vaak het beste in elkaar naar boven. Tegenover de rivaliteit onder supporters staat ook pragmatiek en coöperatie in de bestuurskamers, bijvoorbeeld als de topclubs hun belangen in de eredivisie veilig willen stellen.

Geld

Zakelijk is PSV-Ajax anno 2019 met wat fantasie het innovatieve fonds tegen het grootkapitaal. Van een inhaalrace van PSV is vanaf 1974 wel sprake op het gebied van landstitels, maar in een financiële tweestrijd trekt Ajax waarschijnlijk nog heel lang aan de touwtjes. Geld heeft de eigenschap om (bijna) altijd naar geld te rollen en het is voor PSV zinloos om als doel te stellen om de bankrekening van Ajax zo snel mogelijk te evenaren. PSV probeert al een aantal jaren braaf te sparen, maar het gat met de concurrent is alleen maar groter geworden. In de voetballerij worden de sportieve én financiële verschillen nog altijd op het veld gemaakt en Ajax heeft wat dat betreft een uitstekend jaar achter de rug. Het grote geld voor beide clubs zit in grote transfers en Champions League-inkomsten. De verkopen van toegangskaartjes, het geld van sponsoren en de inkomsten uit merchandising leveren fraaie en vaste bronnen van inkomsten op, maar spectaculaire groei is lastig te realiseren. Op het veld gelden andere wetten, namelijk die van talent en techniek en uiteindelijk de gekte van de markt. De Eindhovense club kan zich niet te veel missers bij de handel in spelers veroorloven, terwijl bij Ajax het uitpuilende geldpakhuis na een ketser hooguit wat minder uitpuilt.

Volledig scherm Ajax is Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt kwijtgeraakt. © Pim Ras Fotografie

Sportief oogt PSV na een lagedrukgebied eerder dit jaar momenteel weer als de lente, met opvallend veel jonge en snel doorbrekende spelers in de gelederen. Het lijkt in de huidige momentopname een beetje de omgekeerde wereld, nu PSV ineens zoveel talent aan boord heeft. Ajax leeft al een tijdje in de zomer, waarin doorgaans de hoogste temperaturen worden geboekt. Toch heeft Erik ten Hag met bijvoorbeeld Sergino Dest ook weer een tiener in zijn formatie die zich razendsnel opwerkt richting het eerste elftal.

De lente en zomer-vergelijking betekent zeker niet dat PSV in een titelstrijd of onderlinge ontmoeting zonder kansen zou zijn, integendeel. Op een warme lentedag kan het kwik ook richting zomerse cijfers oplopen en zelfs de gemiddelde waarden van juni, juli of augustus overtreffen.

Ihattaren

Het jeugdigere PSV lijkt gewoon gewaagd aan de Amsterdamse ploeg en zeker thuis in Eindhoven kan de geladen atmosfeer bepalend zijn. Krijgt Ajax vat op Mohamed Ihattaren, om maar een voorbeeld te noemen? Dankzij zijn creativiteit kan PSV op de helft van de tegenstander doortastend en razendsnel bij de goal zijn. Donyell Malen was de afgelopen weken effectief, Armindo Bruma onberekenbaar en Steven Bergwijn zal aan de zijkant ongetwijfeld willen laten zien dat ook hij meetelt. Een groot deel van de zomer ging het over een mogelijke transfer van hem naar Ajax, maar achteraf gezien joegen de nieuwsjagers op spoken. Niet dat er geen interesse was, maar concreet richting PSV werd de belangstelling nooit.

Achterin lijken beide ploegen soms kwetsbaar, maar alleen tegen Ajax, FC Basel en FC Twente kwam PSV er eerder niet mee weg. Tegen Sporting Portugal liet de ploeg van Mark van Bommel al zien dat nu ook een tegenstander van naam over de knie gelegd kan worden. PSV is duidelijk verder dan twee maanden geleden, toen het in de strijd om de Johan Cruijff Schaal roemloos onderuit ging in Amsterdam. Ajax kan teren op routine en creativiteit tegelijk en lijkt na een wat stroef begin de smaak en het ritme van de winst weer te pakken te hebben. Met Quincy Promes, Dusan Tadic en Hakim Ziyech staat er in Eindhoven waarschijnlijk een aanval aan de aftrap om U tegen te zeggen. Spelers die voor veel geld zijn gehaald en gehouden, meer dan PSV zich kan veroorloven. De vermoedelijke basisopstelling van Ajax is bij elkaar gekocht voor ongeveer 86 miljoen euro, waar bij PSV het tellertje stokt op 31 miljoen.

Volledig scherm PSV lijkt van de vertrekkers linksback Angelino nog het meest te missen. © BSR Agency

Angelino

Bij PSV oogt achter Ihattaren het middenveld statisch en de ploeg ziet er zonder Angelino niet altijd onfeilbaar uit op de linksback-positie. Ajax mist de zekerheid van Matthijs de Ligt en de pk's die Frenkie de Jong aan het elftal kan geven. De aanval van beide teams lijkt van hoge kwaliteit en PSV kan over Ajax heen denderen als het team van Erik ten Hag druk naar voren geeft en daarbij te slordig of gehaast te werk gaat. Tegelijkertijd kan een goed voetballend Ajax ook in staat zijn om de zwakke plekken bij PSV te vinden en de Eindhovenaren genadeloos op hun tekortkomingen te wijzen.

Vorig jaar won PSV en was de zege op Ajax voor de winterstop een vliegwiel naar een lange zegeserie, die uiteindelijk tóch niet goed genoeg bleek. Voor Ajax is 2019 tot nu toe een droomjaar, waarin een vorig seizoen cijfermatig uitstekend presterend PSV een paar bittere pillen moest slikken. Ook nu zal winst in de topper vooral richting kunnen geven aan de eerste seizoenshelft. Na de winterstop moet het karwei immers altijd nog af worden gemaakt.

Ajax had twee dagen meer rust na een Europese week. Van Bommel bakte bij die constatering geen lieverkoekjes. “Dan hadden wij er maar voor moeten zorgen dat we in de Champions League waren gekomen.”

Verwachte basisopstelling PSV:

Zoet; Dumfries Baumgartl Viergever Boscagli; Rosario Ihattaren Hendrix; Bruma, Malen, Bergwijn



- Spelers die in het profvoetbal alleen voor PSV uitkwamen: Zoet, Hendrix, Bergwijn, Ihattaren, Malen (wel gekocht van Arsenal in 2017, daarvoor Ajax)

- Spelers die elders zijn gehaald: Rosario, Baumgartl, Bruma, Dumfries, Boscagli, Viergever (transfervrij gehaald bij Ajax).

Totale transferkosten: +/- 31 miljoen euro.

Verwachte basisopstelling Ajax:

Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez, Van de Beek, Martinez; Ziyech, Tadic, Promes