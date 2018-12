PSV haalt 16-jarig talent Ihattaren bij de training van de A-selectie

Binnen PSV geldt Ihattaren als een van de exceptionele talenten. Vandaar dat de club al in een vroegtijdig stadium met hem in overleg is getreden over een langere verbintenis. PSV is eerder dit jaar tot een akkoord gekomen over een contract. In het voorjaar ondertekende hij een verbintenis tot juli 2021 en PSV hield hem daarmee uit handen van buitenlandse clubs. Vanwege procedure regels mag PSV spelers die nog geen 18 jaar zijn niet langer dan 3 jaar aan zich binden.

Ihattaren kan spelen als aanvallende middenvelder of voorin op de flanken. In februari wordt hij 17 en gezien zijn ontwikkeling is het logisch dat Van Bommel hem in overleg met de andere trainers voorzichtig kennis wil laten maken met het grote werk. Tot een debuut in het betaald voetbal is het voor Ihattaren nog niet gekomen. Normaliter starten talenten hun carrière als profvoetballer met een serie wedstrijden bij Jong PSV, waarna blijkt of ze in staat zijn om bij het eerste elftal aan te haken. Ihattaren heeft nog niet bij de wedstrijdselectie van het beloftenelftal gezeten, omdat hij zijn programma bij PSV onder 19 (getraind door Ruud van Nistelrooij) draaide.