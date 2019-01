PSV selecteert door in de jeugdopleiding

Met het vertrek van Abels (21) naar Sparta en Ramon Lundqvist (21) naar NAC selecteert PSV verder door in de eigen jeugdopleiding. Centrale verdediger Abels maakte al in augustus 2014 zijn debuut in het betaald voetbal, bij Jong PSV - Achilles’29. Sindsdien heeft hij zich in de eerste divisie wel ontwikkeld tot een volwassen en stabiele kracht, maar niet de progressie geboekt die noodzakelijk is voor een structurele rol bij PSV 1. Voor Abels was er dit seizoen nog wel een debuut voor PSV 1 in het bekertoernooi en dat verliep op zijn zachtst gezegd ongelukkig. PSV verloor in een thuiswedstrijd van RKC. Een van zijn laatste daden was afgelopen zondag een goal voor Jong PSV in de uitwedstrijd bij en tegen Jong Ajax.

Net als Abels gaat ook Lundqvist weg. Hij kwam eveneens in actie in dat bekerduel en wist op het hoogste niveau geen onuitwisbare indruk achter te laten voor PSV. NAC gelooft erin dat het in Breda wel kan en lijfde hem vrijdag tot midden 2021 in. Vorige maand ging Laros Duarte het duo al voor. Hij verkaste net als Abels naar Sparta, waarmee hij dit seizoen wil promoveren uit de eerste divisie. Het betekent dat er ruimte komt voor nieuw bloed bij Jong PSV, waar Tijn Daverveld zondag al debuteerde in het betaald voetbal. De 18-jarige centrale verdediger wordt net als Fransman Maxime Soulas klaar bevonden voor het grotere werk in de eerste divisie en dit duo zal, soms uit elkaar gehaald door de tijdelijke komst van Armando Obispo naar Jong PSV, de centrale plekken achterin kunnen bemannen. Ook Andrew Mendonca (18, middenveld) is een nieuweling bij het beloftenteam van PSV. Daarnaast leeft bij de club ook de gedachte dat Mohammed Ihattaren (16) klaar is voor zijn debuut in het betaald voetbal en toe is aan speelminuten op een hoger niveau dan PSV onder 19.