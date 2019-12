PSV staat voor een keuze die nu zinloos lijkt, maar tegelijkertijd bijna niemand zal verbazen

Het is afwachten wat de directie van PSV maandag naar buiten brengt. Zondag viel er geen beslissing over het lot van de coach. Pereiro mocht van de top van PSV ondanks het niet verlengen van zijn aflopende contract de afgelopen maanden gewoon worden opgesteld. Dat gebeurde zelden en de Uruguayaan bewees in De Kuip nog eens wat hij in huis heeft. In de beperkte speeltijd die hij kreeg, componeerde de Zuid-Amerikaans iets wat alleen hij kan. Het meesterwerk baatte PSV in punten niet, maar betekende ‘slechts’ de 3-1.

Patroon

Natuurlijk ging het na afloop van Feyenoord-PSV ook veel over de tweede penalty die de Rotterdammers kregen en de curieuze verklaring van Bas Nijhuis, maar dat leidt allemaal af van het bredere plaatje in Eindhoven. PSV slaagt er onder trainer Mark van Bommel structureel niet in om de belangrijke uitwedstrijden te winnen. De sportieve balans buiten Eindhoven is inmiddels in- en intriest voor de eerdere kampioenskandidaat: 2 punten uit de laatste 7 uitduels (alle competities). Geen van de uitwedstrijden bij Ajax (1), FC Utrecht (2), sc Heerenveen (1), Feyenoord (2), AZ (1) en Vitesse (1) is onder de leiding van Van Bommel gewonnen. Vorig seizoen gebeurde dat bij de huidige nummer drie Willem II - toen spelend in de middenmoot - wel, maar daar verloor PSV dit seizoen ook. De internationale duels spreken ook niet direct in zijn voordeel, zeker die van dit seizoen niet. Voor PSV ongebruikelijk zware nederlagen in Oostenrijk en Portugal maakten de club kansloos voor overwintering in de Europa League.

Gebokst

Een aantal basisspelers schaart zich achter de coach, maar het is ook duidelijk dat een deel van de selectie helemaal niet zo tevreden is over Van Bommel. Dat beperkt zich niet alleen tot Pereiro, Jeroen Zoet en Armindo Bruma, die weinig spelen. Érick Gutiérrez zei zaterdag in het ED dat hij de coach niets verwijt, maar het is een publiek geheim dat hij en eerder ook Hirving Lozano niet erg onder de indruk van de trainer Van Bommel zijn. De oefenmeester heeft eind augustus gezegd dat hij het knap vond wat technisch manager John de Jong voor elkaar heeft gebokst, maar de afgelopen weken werd al duidelijk dat die uitspraak meer voor de bühne was. Van Bommel is veel te weinig voor zichzelf opgekomen, als hij daadwerkelijk vond dat zijn ploeg niet goed genoeg was. Het laat zich raden dat ook Timo Baumgartl, Robbin Ruiter, Olivier Boscagli en vooral Toni Lato niet tevreden zijn over de situatie bij PSV. Natuurlijk zijn het net de spelers die regelmatig buiten de boot vielen, maar het is ontegenzeggelijk een must - de voorganger van Van Bommel beheerste dat kunstje goed - om meer dan elf spelers heel tevreden te houden. De eind augustus in allerijl ingevlogen Konstantinos Mitroglou komt ook al helemaal niet meer in het stuk voor.

Visstick

PSV leunt in Eindhoven op het trouwe thuispubliek en weet buiten de stadsgrenzen bij tegenslag de boel te vaak niet meer te keren. In Rotterdam probeerde de ploeg het wel en was PSV in grote delen van de wedstrijd zeker niet de mindere van Feyenoord, maar het was iets minder rooskleurig dan Van Bommel na afloop probeerde duidelijk te maken. Het onthutsende optreden van de backs Denzel Dumfries en vooral Olivier Boscagli was debet aan de nederlaag, maar de falende aanval had ook een aandeel. Steven Bergwijn speelde opnieuw heel sterk en was een van de beste mannen op het veld, maar had zijn ploeg ook met een treffer bij de hand moeten nemen. PSV toonde zeker niet de ruggengraat van een visstick, maar echt overtuigend was het in de laatste zone zeker niet.