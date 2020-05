PSV wil nog op een sjieke manier afscheid nemen van Steven Bergwijn

De transfer van Steven Bergwijn van PSV naar Tottenham Hotspur deed afgelopen januari veel stof opwaaien. De aanvaller was al naar Londen vertrokken voor de laatste handtekening was gezet en schermde met toestemming van interim-coach Ernest Faber, maar de directie van PSV had die niet gegeven. Na een uiterst pover optreden in een bekerduel met NAC deed hij niet meer mee in de competitiewedstrijd tegen FC Twente. De overgang kwam alsnog snel rond.

Alle hectiek zorgde voor een smet op een prachtige transfer (van 32,5 miljoen euro) en PSV kiest er nu voor om Bergwijn een handreiking te doen. In De Telegraaf laat algemeen directeur Toon Gerbrands weten dat hij welkom is in het Philips Stadion en altijd van het publiek afscheid kan komen nemen als dat in een vol stadion weer mag. Bergwijn uit nog eenmaal zijn kritiek en vindt dat Gerbrands in de media ‘wat heeft gestookt’. Over de collega-directeuren Peter Fossen en John de Jong is hij dan weer wel te spreken.

De 22-jarige aanvaller neemt de handreiking van de door velen in de voetballerij gewaardeerde Gerbrands wel gewoon aan, zo lijkt het. ,,Ik kom er sowieso nog terug om nog afscheid te nemen”, zegt hij in De Telegraaf. Daarmee kan de strijdbijl worden begraven of desgewenst naar het oud ijzer worden gebracht en lijken de wonden te kunnen helen. Zowel PSV als Bergwijn hebben daar ook alle belang bij. De aanvaller heeft zijn talent in combinatie met jarenlang keihard werken bij de club en dankzij de steun zijn ouders verzilverd. Het is voor hem op de lange termijn niet goed dat de schijn van een conflict zou blijven bestaan. De club verzilverde op haar beurt de gedane investeringen in Bergwijn, die de ruimte kreeg om zich bij PSV te ontwikkelen en zijn kansen greep. Met PSV pakte hij twee titels (in 2016 en 2018), waarbij hij met name in het laatste kampioensjaar van grote sportieve waarde was. De manier waarop Bergwijn zich heeft kunnen manifesteren, is een visitekaartje en reclame voor de opleidng van de club. Bovenal is het voor PSV ook een zeer lucratieve investering geweest.