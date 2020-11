Schmidt is mild voor zijn spelers na de wanprestatie van PSV in Griekenland

PSV-trainer Roger Schmidt moet zich donderdagavond in Thessaloniki afgevraagd hebben in welke slechte film hij was beland. Zijn spelers gingen tegen PAOK Saloniki na rust ongekend amateuristisch en naïef in de fout, wat een onverwachte 4-1 nederlaag in het Europa League-toernooi inleidde. PSV werkte zichzelf ogenschijnlijk totaal onnodig in de nesten, nadat er in de eerste helft volledige controle over de wedstrijd was.

PSV was na snelle tegenslag na rust enorm slordig, te gehaast en wilde zo graag de schade repareren dat alles uit de handen van de Eindhovenaren viel. Ballen werden voorin en achterin simpel ingeleverd, de organisatie was links en rechts weg, de centrale verdedigers grepen niet adequaat in, de keeper pakte geen bal en de rest is geschiedenis.

Prijs

Schmidt vond na afloop onder meer dat zijn ploeg de prijs betaalde voor de situatie van de afgelopen weken. De coach stelde dat PSV door het coronavirus gehavend is. De forse hoeveelheid corona-besmettingen heeft een grote impact gehad op de groep. Niet alleen door de afwezige spelers (met Denzel Dumfries en Cody Gakpo als belangrijkste namen), maar ook omdat drie van zijn basiskrachten hun beste vorm na een corona-periode even kwijt zijn. Jordan Teze, Eran Zahavi en Pablo Rosario zijn weer in staat om bij PSV te starten, maar moeten nog aansterken om weer topfit te raken.

Op de verzachtende corona-omstandigheden kan Schmidt zich terecht beroepen. Temeer omdat de gelegenheids-rechtsbacks Ryan Thomas en Mauro Júnior in de fout gingen. Zij vervingen de door corona gevelde Dumfries, die nog nooit om fysieke redenen afwezig was bij PSV en node wordt gemist.

Geen excuus

Schmidt hoeft zijn overgebleven spelers ook niet tot het overdrevene toe te beschermen. Dat de ploeg volgens hem niet veel Europese ervaring heeft of erg jong is, is geen enkel excuus voor de wanprestatie in Thessaloniki. Donderdag stonden voldoende spelers op het veld die al eens een internationale clubcampagne afwerkten: de basisspelers van PSV hadden meer dan 260 Europese clubduels in de benen. PAOK is een ploeg met kwaliteiten en tot het nodige in staat, maar geen Europees topteam. Voor PSV is het buitengewoon zorgelijk dat tegen een formatie van dit kaliber in twintig minuten zomaar vier tegengoals weggegeven worden.

Zeker van de geroutineerde spelers bij PSV mag meer worden verwacht, bijvoorbeeld Mario Götze en Zahavi. Het is duidelijk dat zij - Götze door lange absentie en Zahavi door corona - deze weken nog niet telkens binnen drie of vier dagen honderd procent kunnen leveren. Dat Yvon Mvogo bij een 1-1 stand wederom onnodig een risicovolle bal inspeelt, valt hem na de eerdere fout in Groningen zeker aan te rekenen. Wat was er op tegen om in deze situatie de bal weg te rossen? Dat Jordan Teze en Olivier Boscagli voor een van de tegengoals adequater moeten ingrijpen, heeft niks met een gebrek aan routine te maken. Het is gewoon niet goed verdedigd. Dat Mauro en vooral Thomas de bal te knullig inleveren, duidt misschien op oververmoeidheid.

Niet verloren

In Europees verband is PSV vooralsnog niks opgeschoten ten opzichte van vorig seizoen, maar de campagne van dit voetbaljaar is ook nog niet verloren. Thuiszeges op Omonia Nicosia en PAOK kunnen nog altijd de brug naar overwintering in de Europa League betekenen. PSV kan daar alleen komen als de ploeg aan de bal veel beter presteert dan donderdag en nieuw onthutsend verval uitblijft.