Scrollen door het succesjaar van PSV (2): de vuisten van Daniel Schwaab, nagenieten en transfergekrakeel

APRIL 2018: Gebalde vuisten van Daniel Schwaab

Volledig scherm Daniel Schwaab met de kampioensschaal, de mooiste prijs in zijn carrière. © ANP Pro Shots

Duitsers die kampioen worden in de eredivisie? Na Ajacied Horst Blankenburg in 1973 is er pas 45 jaar later weer een oosterbuur die hoge ogen gooit en met zijn ploeg ook daadwerkelijk toeslaat. Daniel Schwaab kwam in 2016 naar PSV zonder dat iets of iemand daar lucht van had gekregen.

In eerste instantie leek hij achter Nicolas Isimat-Mirin en Héctor Moreno de derde man voor het hart van de defensie bij PSV te worden, maar hij pakte snel na zijn komst de nodige wedstrijden mee. Vanaf een nederlaag in Heerenveen in september 2017 was Phillip Cocu voor honderd procent overtuigd: Daniel Schwaab hoort in de basis bij PSV.

AZ-PSV van 7 april 2018 wordt de prelude op het kampioenschap van PSV en zijn wedstrijd. Hij glundert na een wonderbaarlijke zege en er straalt net als op het veld iets onverzettelijks van hem af.

Schwaab is 29 en wil eindelijk een hoofdprijs in zijn carrière pakken. ,,Kampioen worden met PSV, dat zou onbeschrijflijk zijn en het mooiste moment in mijn carrière worden”, geeft hij aan. Nee, hij is zeker niet de snelste, soepelste of meest spectaculaire voetballer die ooit in een PSV-shirt speelde. Toch is Schwaab in Eindhoven een onmisbaar puzzelstuk in de race naar het 24ste kampioenschap. Met sober en degelijk werk loodst hij zijn ploeg door bijna elk eredivisiestadion en aan de bal wordt hij steeds belangrijker.

AZ-PSV was een spektakelstuk dat bij veel PSV-supporters in het geheugen gegrift staat. Al in de beginfase stond PSV onder zware druk en had Teun Koopmeiners de 1-0 op zijn schoen. Schwaab verijdelde zijn schot met een uiterste krachtsinspanning.

De blik na die ongelooflijke actie staat symbool voor de onverzettelijkheid van PSV in seizoen 2017-2018. Een foto die beklijft. Hier stond een topsporter met zoveel focus en honger naar een kampioenschap, dat kon bijna niet meer mis gaan.

Natuurlijk was er bij AZ-PSV nog veel meer. Een stevige 2-0 achterstand in op papier een van de zware uitwedstrijden in de eredivisie. Een klasse-goal van Gastón Pereiro, waardoor PSV terug in de wedstrijd kwam. Het inglijdmoment van Hirving Lozano, waarna de 2-2 voor PSV op het bord stond. En, tenslotte, de benutte penalty van Marco ‘altijd feilloos op de stip’ Van Ginkel, waarmee PSV drie punten vond.

PSV maakte het karwei een week later makkelijk af tegen Ajax.

MEI 2018: Nagenieten, vakantie en weer opbouwen

Volledig scherm Jeroen Zoet, Marco van Ginkel en Luuk de Jong genieten begin mei in de lentezon met de supporters van PSV. Drie weken daarvoor is de kampioensschaal al binnengehaald. © ANP Pro Shots

Kampioen worden in speelronde 31 betekent nog drie wedstrijden nagenieten en ondertussen ook de sportieve plicht doen. Dat laatste lukte PSV in april en mei 2018 ten dele, waarbij het meest wonderbaarlijke misschien wel was dat PSV bij Roda JC nog een punt pakte.

Drie dagen na het kampioenschap en een enorm feest, bleek het in Kerkrade met een paar flinke katers in de lichamen gewoon mogelijk een eredivisiewedstrijd te spelen.

PSV pakte na de 3-0 zege op Ajax in april nog drie punten in kampioenseizoen 2017-2018, via remises tegen achtereenvolgens Roda JC, ADO en FC Groningen. En elke keer bouwden de supporters van PSV en de spelers hun feestje, ondanks drie keer puntenverlies.

Kansen voor de jeugd

De jeugd kreeg kansen van Phillip Cocu, die zijn elftal omgooide. Albert Gudmundsson liet eind april tegen ADO Den Haag een grote mogelijkheid liggen om zichzelf op de kaart te zetten en vertrok in de zomer uiteindelijk naar AZ. Sam Lammers werd door PSV nog niet klaar bevonden voor het grote werk en niet veel later verhuurd aan sc Heerenveen. Kenneth Paal ging via verhuur naar PEC Zwolle en een aantal jeugdspelers hield stand en bleef bij de selectie. Van hen zal Pablo Rosario later in het jaar dé grote verrassing worden en Donyell Malen wordt de belangrijkste invaller bij PSV.

Op 6 mei nam PSV afscheid van het seizoen. Het clubrecord van 88 punten werd niet overtroffen en de club bleef steken bij 83, vier meer dan Ajax. Het feest van 15 april werd nóg een keer overgedaan en het plaatje van Jeroen Zoet, Luuk de Jong en Marco van Ginkel markeert het ontspannen einde van het seizoen. Snel daarna kwam met Nick Viergever de eerste versterking binnen bij PSV en vertrok Joshua Brenet naar Hoffenheim. Het teken dat de opbouw naar een nieuw seizoen alweer begon.

JUNI 2018: Schermutselingen op de transfermarkt

Volledig scherm Angelino tijdens zijn eerste training bij PSV in juni 2018. © Thomas Bakker

Traditiegetrouw worden de nodige supporters van voetbalclubs rond half mei, eind mei wat onrustig. Wat gaat er volgend seizoen met de selectie gebeuren?

Bij PSV is dat niet anders en was na het kampioenschap van 2018 al duidelijk dat er de nodige veranderingen zouden komen. Joshua Brenet was in mei verrassend genoeg de eerste uit het kampioenselftal die vertrok. De van Chelsea gehuurde Marco van Ginkel keerde niet terug en is nog altijd geblesseerd. Jürgen Locadia was in februari al verkocht aan Brighton & Hove Albion en ook Santiago Arias vertrok bij PSV en speelt nu bij Atlético Madrid.

Juni 2018 is de maand waarin PSV twee nieuwe namen voor de achterhoede inlijft: José Angel Esmoris Tasende, oftewel Angelino, en Denzel Dumfries komen naar Eindhoven. Iedereen weet op een gegeven moment dat ze op het lijstje van PSV staan en graag naar Eindhoven willen komen, maar PSV heeft een paar weken nodig om er met Manchester City en sc Heerenveen uit te komen. Ruim tien miljoen euro betaalt PSV in totaal voor de twee verdedigers samen, die de stap van de subtop en zone rond de degradatiestreep naar de top moeten maken.

In de smaak vallen