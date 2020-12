Terug naar een historisch transferavondje bij PSV, waarop aanwinst drie ineens Mario Götze was

,,Je moet nog even wachten op het eten jongen. Eet het dadelijk in de wagen maar op. Ik moet nu naar het Philips Stadion. Meteen.” Het is 6 oktober 2020, een uurtje of half acht in de avond. Normaal gesproken een gewone dag in het clubvoetbal, vlak voor een interlandperiode. Nu rijden schrijver dezes en zijn 10-jarige zoon door Eindhoven met twee warme pizza's op de achterbank. Niet alleen honger, maar ook journalistieke onrust zorgt voor kriebels in de maag.

In transferweken in de zomer komt het weleens vaker voor dat we snel iets afhalen. Het is dan soms stervensdruk. Zeker in het huidige tijdperk waarin sociale media nieuws binnen een paar minuten over miljoenen mensen verspreiden. Wie een grote voetbalclub als reporter volgt, weet dat het in de dagen tot het slot van van de transfermarkt in de voetballerij extreem onrustig kan zijn. Zeker als de gong nadert. Je moet continu alert zijn, want anders word je tig keer per dag links en rechts ingehaald.

Halve waarheden

Iedere roddel kan waar zijn, in een wereld waarin het soms buitengewoon lastig is om speculaties, halve waarheden en keihard nieuws te scheiden. Overal kunnen ze vandaan komen, die geruchten. Vooral Twitter speelt wereldwijd een enorme rol in de verspreiding van voetbalnieuws, waarbij voetbalfans tot in de diepste krochten van het internet op zoek zijn naar alles wat met hun club in verband wordt gebracht. Van Canada tot Argentinië en van Noorwegen tot Peru: overal wordt de naam van bijvoorbeeld PSV weleens gelieerd aan een speler.

Als verslaggever sta je in deze tijden vaak van half zeven in de ochtend tot een uur in de nacht ‘aan’. Soms ben je machteloos en kun je geruchten simpelweg niet checken, omdat niemand iets wil zeggen. De meeste supporters van een club begrijpen dat steeds beter, hoewel ze wel van hun clubvolgers verwachten dat ze snel licht in de duisternis kunnen scheppen. Wie dat licht brengt of wie de bron is, kan ze meestal weinig schelen. Als het maar geen vals licht is.

Volledig scherm De auto van Mario Götze op de Willemstraat in Eindhoven. © Lyndi Rooijakkers

Geruchtenstroom

Het is een illusie om te denken dat je in een wereld met forse concurrentie en goed ingevoerde collega's nooit iets mist, maar je kunt door volle focus wel de kans verkleinen dat je voortdurend verrast wordt. Zo is ook de geruchtenstroom rond Mario Götze geen complete surprise voor deze regionale verslaggever. Een paar tipgevers meldden in de loop van de dag al dat PSV ‘misschien’ nog met iets groots bezig is. Wat dat is, zeggen ze niet. Het was al druk geweest met de komst van Adrian Fein en Marco van Ginkel en een derde aanwinst zou ook nog kunnen komen.

Het schiet op dat moment door mijn hoofd om in de avond bij het ziekenhuis in Geldrop te gaan posten, maar ik geef er de voorkeur aan om eerst de noodzakelijke zorg aan het thuisfront te verlenen. De komst van ‘aanwinst drie’ is immers nog onzeker, hoor ik ook vanuit meerdere hoeken. Eindhovenaar Chris Rooijakkers noemt wel man en paard en stuurt iets na zevenen via een Direct Message aan mijn Twitteraccount een foto van Götze in een Mercedes, vlakbij zijn snackbar. Zou hij dan die ‘aanwinst drie’ zijn? Nou ja, het lijkt Götze te zijn. Honderd procent overtuigd is hij nog niet, al worden de aanwijzingen al snel concreter vanwege het kenteken van de auto van het Duitse wonderkind. Ik ben op dat moment blij dat Rooijakkers me met de foto heeft willen helpen, maar twijfel nog wat zijn plaatje waard is.

Volledig scherm Mario Götze kwam naar PSV en dat bekrachtigde de club zelf met de bekendmaking van deze foto. © PSV

Parkeerplaats

Het kiekje lijkt misschien de sleutel naar sensationeel PSV-nieuws, maar is het wel waar? Is het niet gewoon de eerder op die dag door PSV gehuurde Fein in die auto? Of is het toch Götze en komt die misschien voor hem op bezoek? Ik sta inmiddels op de parkeerplaats bij het Philips Stadion, waar ik pardoes heen ben gereden om te checken of daar iets aan de hand is. Mijn zoon en ik staan met onze auto naast de wagen van Götze, weten we nu. We kijken ernaar en verblijven zeker een kwartier op die plek, maar ik durf het nieuws dat hij naar PSV komt nog niet te brengen. Niet alles is in deze wereld wat het lijkt en zeker niet in de voetballerij. Vrijwel nergens is het lijntje tussen een fantastische primeur en een geweldige miskleun zo klein.

Onrust

Ik voel wel dat er een soort onrust is rond het Philips Stadion. PSV-hoofdscout Jan Vennegoor of Hesselink komt met de secretaresse van John de Jong langs mijn auto. Wat doen zij zo laat nog hier? Ze zien mij en mijn zoon een stuk pizza naar binnen schrokken. Ze zullen vast denken dat ik gek ben, houd ik mezelf heel eventjes voor. Aan de andere kant, ik doe ook maar gewoon mijn werk en dat weten Jan en Andrea ook wel. Onze ED-lezers willen weten wie er naar PSV komt en ik doe simpelweg wat ik moet doen. Ik stalk niemand en begeef me op openbaar terrein. Collega's bellen me inmiddels ook over het ‘Götze-gerucht’, dat in een paar minuten heel erg heet is geworden op Twitter en Instagram. Wat is er aan de hand, vragen ook zij zich af?

Volledig scherm Op de avond dat Mario Götze naar PSV kwam, zaten onder anderen Frans Janssen (links), Peter Fossen, Götze zelf, persmanager Thijs Slegers en technisch directeur John de Jong binnen. © BSR Agency

Fein?

Een directielid komt langs en wil liever niks zeggen over de geruchten over Götze. Logisch ook wel. Ik begin weer even te geloven dat het gewoon Fein was in die auto. Maar toch. Wat moet die auto dan hier? Nog nooit was mijn telefoon zo onrustig als in dat uur. Het lijkt bijna of elke app piept en plingt. Het houdt maar niet op en ik bel en app zelf ondertussen ook alsof m'n leven ervan afhangt, maar nergens is een officiële bevestiging te krijgen van enig Götze-nieuws. Dadelijk gaat een concurrent nog met de primeur aan de haal, maar betrouwbaarheid boven alles.

Ik ben er ondertussen namelijk nog steeds niet honderd procent van overtuigd dat hij bij PSV gaat tekenen, maar even later is er dan toch een goede bron die niet wil bevestigen of ontkennen dat het klopt. Daarmee heeft de betrokkene in de visie van directeur Toon Gerbrands formeel niet ‘gelekt’, maar in journalistieke termen is het wel een aardige bingo. Götze komt dus inderdaad naar PSV, maar hoe lang dan? Twee seizoenen, zo blijkt na wat extra graafwerk met een telefoon waar nog net geen stoomdampen vanaf komen.

Rambam

Van het eten in de auto ook niet meer. Mijn zoon kijkt me aan omdat ik een deel heb laten liggen, geheel tegen mijn natuur in. Pap, eet je je pizza niet op? Nee, nog niet. Het is nu eerst tijd om te Twitteren en als de rambam een bericht voor de ED- en AD-site te maken, maar de computer heeft na achten nog exact één procent voeding en moet thuis eerst aangekoppeld worden. Na een minuut of tien zijn we thuis en gaat het los. Op onze sites melden we hoe het zit met PSV en Götze en aangezien niemand van PSV terugbelt dat het onzin is, weten we al snel dat we goed gegraven hebben. Van een aantal gerenommeerde nieuwsjagers krijgen we heel sportieve en gemeend klinkende complimenten, wat naast hun kwaliteit ook hun klasse onderstreept. Twee uur later later sta ik weer bij het Philips Stadion, om te kijken wanneer Götze naar buiten komt. Enkele tientallen supporters van PSV willen met eigen ogen zien of hij er daadwerkelijk is. Hoeveel zouden dat er zijn geweest buiten corona-tijd?

Super Mario

Rond half twaalf meldt PSV dat de transfer rond is. PSV-persmanager Thijs Slegers komt naar buiten met een voor mij onbekende, die de auto van Götze in beweging zet en naar de ingang van het Philips Stadion rijdt. Een paar minuten later stapt ‘Super Mario’ uit het stadion en in de auto. Hij is PSV’er en wordt twee dagen later officieel gepresenteerd. Het grootste deel van mijn werk zit er voor die presentatie al op. Met dank aan een aantal betrouwbare bronnen en natuurlijk ook aan een wakkere snackbarhouder, die mij wist te vinden op Twitter.

Nog veel belangrijker: mijn zoon heeft lekker gegeten en gaat tevreden slapen.

Volledig scherm Mario Götze bij zijn presentatie op 8 oktober, samen met technisch directeur John de Jong van PSV. © BSR Agency