Turbulente slotdagen voor Brands bij PSV

Voor directeur voetbalzaken Marcel Brands van PSV zijn het turbulente slotdagen in Eindhoven. Voor zijn vertrek bij PSV op donderdag maakt hij nog jacht op de backs Denzel Dumfries en Jose Angeliño. Daarnaast probeert hij voor een aantal jonge talenten via verhuur een plek bij een andere club veilig te stellen.

Zaterdag praten PSV en sc Heerenveen verder over een transfer van Dumfries, die gisteravond met Jong Oranje in actie kwam. De vleugelverdediger wil de oversteek van Zuid-Friesland naar Zuidoost-Brabant maken, maar moet wachten op een akkoord tussen de clubs. Nadat Heerenveen een eerste bod van 4 miljoen euro afwees, gaan partijen alsnog proberen elkaar te vinden. Met Angeliño komt PSV er wel uit, maar de club moet ook met Manchester City nog een definitief akkoord zien te bereiken. Vrijdagavond bleek dat tussen vraag en aanbod nog een verschil zit en dat er nog gesproken wordt over een terugkoopgarantie voor Manchester City.

Koopmans

PSV wil komend seizoen keeper Luuk Koopmans (24) verhuren. De goalie weet zich in de belangstelling van clubs aan de onderkant van de eredivisie en bovenkant van de eerste divisie. Hij kan zijn contract bij PSV verlengen en maakt in overleg met PSV op korte termijn zijn keuze. Ook spits Sam Lammers (21) heeft de clubs voor het uitkiezen en heeft inmiddels een gesprek met VVV achter de rug. Daar krijgt hij een kans als eerste spits, iets wat elders nog geen zekerheid is. De clubleiding van VVV ziet in hem een heel beloftevolle en technisch vaardige nummer 9, die nog wel aan duelkracht moet winnen. Brands moet mogelijk ook nog een beslissing nemen over linksback Kenneth Paal (20), die zich onder meer in de belangstelling van PEC Zwolle weet.

Jurjus