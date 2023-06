Twitter verbindt supporters van PSV, die elkaar voor de opkomst van sociale media lang niet allemaal kenden

ANALYSE Wat Thijs Slegers rond Feyenoord-PS­V in gang heeft gezet, is een gevolg van altruïsme in de overtref­fen­de trap

,,Moet je eens opletten hoe snel we die 1.913 bloeddonoren bij elkaar hebben”, zei PSV-perschef Thijs Slegers ruim twee weken geleden in Eindhoven. Zijn woorden klonken bij een actie van Philips en PSV, die donoren voor de bloedbank wilden werven. Typisch een zin voor Slegers, een man die als journalist of werknemer bij PSV niet in limieten dacht en denkt.