Vaste Champions League-plek voor eredivisiekampioen van 2020 blijft hoogst onzeker

Weliswaar presteert Ajax dit jaar zeer goed in de Champions League, maar toch dreigt nog het scenario van één Champions League-voorronde (de play-offs) voor de kampioen van 2020. Omdat PSV en vooral Feyenoord, AZ en Vitesse dit seizoen niet veel UEFA-punten pakten, is Oostenrijk nog een grote concurrent voor de belangrijke elfde plek op de landenranking van voetbalbond UEFA. Deze elfde plek geeft vrijwel zeker recht op een direct ticket voor de groepsfase van de Champions League voor de kampioen. Bij plek twaalf is de kampioen van Nederland veroordeeld tot het spelen van een play-off om in de Champions League-te geraken. Wordt die play-off onverhoopt verloren, dan is er wel een plek in de groepsfase van de Europa League.

PSV pakte dit seizoen 1,6 punt voor de UEFA-lijst en Ajax 4,6 punten. Feyenoord, AZ en Vitesse pakten met zijn allen maar 0,6 punt. Daardoor komt het totaal van Nederland uit op 6,8 punten. Over de afgelopen vijf seizoenen is het totaal 30,633 punten en dat van Oostenrijk is nu 30,450 punten. De Oostenrijkers hebben na de winterstop met Rapid Wien en Red Bull Salzburg nog twee troeven in het Europa League-toernooi, Nederland heeft met Ajax nog een ploeg die actief is in de Champions League. Verliest Ajax in de achtste finales twee keer, dan is één gelijkspel van Rapid of Salzburg al voldoende om Nederland van plek 11 van de UEFA-lijst te kegelen.