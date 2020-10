Veel PSV-supporters beleefden hun mooiste week sinds 15 april 2018

Vanaf het moment dat de foto van Eindhovenaar Chris Rooijakkers zich afgelopen week verspreidde, leefden veel PSV-supporters eventjes in een droom. Even streed bij een groot deel van de PSV-achterban een combinatie van vreugde, enthousiasme, verwondering, verbazing, verbijstering en soms zelfs extase om voorrang. Natuurlijk was er daarna weer ruimte voor nuance, maar juist die emotie en beleving maakt profvoetbal soms zo mooi. Een enkeling was meteen cynisch en ook dat is gebruikelijk. Of de ‘Königstransfer’ goed uitpakt, is ook gewoon een kwestie van afwachten.

Mario Götze naar PSV, dat was wereldnieuws in Eindhoven en wereldnieuws in de voetballerij. Supporters leven niet alleen van prijzen of goede prestaties, maar ook van verwachtingen. Kanttekeningen over zijn hoge salaris, de risico's voor PSV, zijn mogelijke fitheid, het versperren van de jeugdopleiding en zijn bijdrage aan het elftal? Dat kwam voor de meeste PSV'ers later wel. PSV zeilt financieel momenteel wat scherper aan de wind dan vorig jaar, zo bleek een paar dagen later bij de presentatie van de jaarcijfers. De club investeert contrair. Pakt het allemaal slecht uit, dan moeten er komend seizoen een of meer kroonjuwelen voor een pak geld verkocht worden.

Timboektoe

Een voetbalclub runnen is ook gewoon ondernemen en soms een risicootje nemen. Pakt het goed uit, dan is het aantal loftuitingen voor Gerbrands c.s. ongetwijfeld te klein voor de grootste bibliotheek van Eindhoven. Valt het tegen, dan hebben veel supporters waarschijnlijk ineens veel verstand van transitievergoedingen en het afkopen van contracten. Ook dat is voetbal. Het is allemaal pracht en praal als alles meezit, maar als het tegenvalt verhuis je als bestuurder soms het liefst een tijdje naar Timboektoe.

Volledig scherm Adrian Fein, Jorrit Hendrix en Mario Götze. © BSR Agency

De totaal onverwachte entree van Götze maakte in ieder geval kortstondig een golf aan (online-)optimisme los. Hoe zou het geweest zijn zonder de coronaplaag? Enkele tientallen supporters trokken dinsdagavond naar het Philips Stadion om met eigen ogen te zien of Götze er daadwerkelijk was. Misschien waren het er in normale tijden wel honderden geweest. Ze wilden eventjes onbezorgd genieten en deden dat ondanks de komst van een voormalig wereldster op afstand van elkaar. De fans namen ruimte voor blijdschap en soms een beetje opportunisme, wat bij voetbal hoort als een stadion bij een club.

Ambitie

De komst van Götze heeft het verwachtingspatroon rond PSV behoorlijk opgeschroefd. Niet dat nu ineens massaal wordt verondersteld dat de Eindhovenaren al in maart een (waarschijnlijk bescheiden) kampioensfeestje kunnen vieren, maar toch. PSV toonde ambitie en dat zorgde voor veel supporters voor de mooiste week sinds 15 april 2018, de dag waarop na een thuisduel met Ajax het laatste kampioenschap werd gevierd. Sindsdien won PSV geen enkele prijs meer en zeker in 2019 liep het totaal niet op het veld.

Voor het eerst in een paar jaar was er weer een beetje euforie, nu de club zomaar in staat was geweest de beslisser van een WK-finale in te lijven. Een speler die de laatste jaren zeker niet top was, maar dan nog heeft de leiding van PSV in alles uitgestraald geen trek meer te hebben in nog een vierde plek in de eredivisie. Het moet dit seizoen plaats één of twee worden, waarbij het verschil met nummer een niet te groot mag zijn. De lat ligt een stuk hoger dan aan het begin van de voorbereiding en het is aan Schmidt c.s. om er overheen te springen.

Volledig scherm Philipp Max en Mario Götze. © BSR Agency