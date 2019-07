Wie pikt Bart Ramselaar op bij PSV?

Wie weleens een training van PSV bezoekt, ziet hoe populair Bart Ramselaar nog altijd bij de supporters van de club is. Zijn sportieve situatie vreet ongetwijfeld aan hem, maar buiten klagen doet hij niet. Mede daarom is er geen gebrek aan aandacht voor de middenvelder, die in 2018 met PSV nog kampioen van Nederland werd in een seizoen waarin hij grotendeels basisspeler was.

Zodra de handtekeningen- en selfiejagers achter de gespannen touwtjes op De Herdgang hun keuzes maken, is Ramselaar nog steeds een veelgevraagde optie. Hij schiet daar sportief natuurlijk niets mee op, maar de waardering doet hem wellicht toch goed. Door een tactische keuze van trainer Mark van Bommel is hij afgelopen seizoen in Eindhoven volledig op een zijspoor beland. De PSV-coach kiest voor andere spelers op de sterkste positie van Ramselaar, die zijn conditie eerder dit jaar op peil hield via wedstrijden bij Jong PSV.

Ramselaar kan het beste als de brandweer vertrekken, maar is natuurlijk afhankelijk van externe factoren. In 2016 kwam hij voor ongeveer 4,3 miljoen euro vanuit FC Utrecht naar PSV en ondertekende hij een voor hem uitstekend contract, dat ook dankzij het kampioenschap van 2018 zeer lucratief was. Nu is er geen perspectief meer en wordt de Amersfoorter bij trainingen en wedstrijden van de A-selectie meestentijds als back ingezet, op het moment dat er nood aan de man is. Bij Jong PSV mag hij dit seizoen niet meer in actie komen vanwege de leeftijdsregels die in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong-teams gelden.

Financieel plaatje

Ramselaar is de afgelopen periode aan veel eredivisieclubs gekoppeld, zoals dat in de winter ook al gebeurde. Onder meer NAC wilde hem toen graag hebben en zag in hem een man die kon helpen om degradatie af te wenden. Ook nu informeren veel eredivisieclubs en zijn naar verluidt onder meer sc Heerenveen en Willem II geïnteresseerd. Eventuele voorstellen kunnen niet of nauwelijks te verenigen zijn met de ambities die hij heeft en het financiële plaatje dat nu geldt voor Ramselaar. De wetenschap dat hij nog een goed tweejarig contract heeft bij PSV - dat in principe ook nog een redelijke transfersom wil ontvangen en eerder niet wilde verhuren - sluit veel mogelijke wegen af. Een route naar Feyenoord wellicht niet, maar vooralsnog is niets gebleken van concrete interesse en dus lijkt een stap naar het buitenland het meest voor de hand te liggen. Wellicht heeft zijn vorige trainer Phillip Cocu nog een vacature bij Derby County, waarmee hij naar de Premier League hoopt te promoveren. Het lijkt niet zo gek dat in die richting in ieder geval een lijntje wordt uitgegooid. Of de energieke Ramselaar voor het ‘Championship’ (met een beestachtig wedstrijdschema en veel fysiek sterk ontwikkelde spelers) geschikt zal zijn, is niet met zekerheid te zeggen.