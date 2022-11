90.000 kuub grond van zijn plek voor ‘natte natuurparel’ Bossche Broek Zuid

Discussie over ambtenaren Boxtel en Gestel is voor even klaar

BOXTEL - De discussie over de samenwerking of mogelijk zelfs herindeling tussen de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel kan voorlopig in de ijskast. ,,We vinden het niet verstandig om de samenwerking met allerlei luchtballonnetjes te ondermijnen.’’

10 november