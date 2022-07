96 jaar, en hij kan nóg steeds muziek spelen op zijn stokoude tuba

Overlast van pmd-zak­ken bij Esso duurt nog even: nieuwe container besteld

BOXTEL - De ergenis over rondslingerende pmd-zakken die mensen afleveren bij de brengcontainer bij de Esso in Boxtel zal nog even aanhouden. Er is sprake van overmacht, zo laat Boxtel weten. Een van de twee containers is stuk en dus weggehaald.

