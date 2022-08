Acacia’s in Schijndel gaan tegen de vlakte: wortels drukken straatstenen omhoog

Brabants Landschap opent Duivenpad Liempde

LIEMPDE - Brabants Landschap opent op zondag 31 juli het Duivenpad. Dat is een nieuwe activiteit voor jonge kinderen die graag natuurschatten willen ontdekken in de buurt van het Duijfhuis, de Vlaamse schuur en de Duiventoren in Kasteren in Liempde.

28 juli