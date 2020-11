Advocaat uit Schijndel gaat bij autobrand uit van gerichte actie tegen hem: ‘Geweld tegen advocaten groeit met de dag’

In de nacht van dinsdag op woensdag ging de auto van Casimir Vink (48) volledig in vlammen op bij zijn woning aan de Wort in Schijndel. De directeur van het Bossche advocatenbureau RechtNet - gespecialiseerd in incassozaken - werd rond half twee wakker van brandweersirenes. Zijn auto stond toen al in lichterlaaie.

,,De auto van mijn vrouw is ook beschadigd door de brand. Als haar auto ook vlam had gevat, was ook de carport afgebrand. En dan had het voor ons nog veel slechter kunnen aflopen, want dan was het huis ook in brand gegaan.”