Afgekeurde accommodatie van honkballers Schijndel krijgt eindelijk facelift; ook korfbalclub profiteert

Op verkenning in het Dommeldal: maïs, appels én paarden­poep

LIEMPDE - Brabants Landschap opende zondag Het Duivenpad, een wandelroute voor kinderen door het Dommeldal, met als startpunt het Groot Duijfhuis in Liempde. ,,Gewoon even stil zijn, want dan hoor je van alles.”

31 juli