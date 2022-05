Afscheid Ed Mathijssen: ‘Hij dronk heel wat bakkies oploskoffie’

Loslaten

Collegiaal

Maar tijdens zijn eigen loopbaan als wethouder financiën en ruimtelijke ordening had hij maar wat graag de teugels goed in handen. ,,Een fijne collega", zo zegt eveneens scheidend wethouder Eric van den Dungen. ,,Mathijssen heeft heel graag de touwtjes goed in handen. Het was ook slim dat hij financiën had. Dan wist hij altijd al wat er wel en niet kon, financieel gezien. Hij is ook erg collegiaal. Als hij tien minuten met je spreekt, dan is hij al vergeten van welke politieke partij je ook alweer bent. Fijn samengewerkt.”