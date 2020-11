Afstand houden? Leg dat Sterre (12) maar eens uit

Gemeen­schaps­hui­zen luiden noodklok: ‘Water staat ons aan de lippen’

29 oktober BOXTEL - De voorzitters van drie gemeenschapshuizen in Boxtel vinden dat er recht gedaan moet worden aan de wensen van inwoners. ,,Daar is groot draagvlak voor gemeenschapshuizen, dus belangrijk om in stand te houden'', schrijft het drietal in een brief aan de gemeenteraad.