Afvallen met pizza’s en ijs kan ook, schrijft Amber (22) in haar kookboek

14.000 vierkante meter stallen weg en geen B&B in paraplu­hooi­ber­gen in Sint-Michiels­ges­tel

SINT-MICHIELSGESTEL - Een flink aantal agrariërs kan in 2023 verder werken aan plannen voor het laten slopen van in totaal 14.000 vierkante meter stallen. De 29 plekken waar agrariërs stoppen met stallen krijgen de ruimte om van bedrijf naar wonen over te schakelen. Daarnaast ‘repareert’ Sint-Michielsgestel de regels voor parapluhooibergen. De Raad van State had daarom gevraagd.

7:01