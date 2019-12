Agent blikt terug op fatale brand in café De Kom in Boxtel: ‘Er stond een auto vol met sinterklaascadeaus’

Topkok gaat ook in Schijndel op de fles, trekker van toen staat opnieuw leeg

8:04 SCHIJNDEL - Het was jarenlang dé publiekstrekker van Schijndel: Feesterij 't Tunneke aan de Oude Steeg. Opvolger 't Pakhuyzz is nu bankroet. En het is niet de eerste keer dat uitbater Paul van Waarden op de fles gaat. Is de feesttent voorgoed uitgefeest?