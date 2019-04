Airfryer veroorzaakt keukenbrand in Schijndel, bewoners zijn er op tijd bij

Esdoorn bij Rabobank tegen de vlakte

9:44 BOXTEL - Nog een paar dagen en dan gaat de zaag erin. De gemeente rooit maandag 15 april de esdoorn die een markante plek heeft voor de Rabobank aan de Stationsstraat in Boxtel. De boom oogt volgens de gemeente Boxtel nog groen, maar is helaas zo ver ingerot dat het risico dat de boom vlak boven de grond afbreekt te hoog is geworden.