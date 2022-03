Albertine (21) runt de nieuwe Intratuin in Boxtel: ‘Het gaat bij onze familie áltijd over het tuincentrum’

We durven weer te trouwen, met alles erop en eraan: ‘Mensen willen echt een groot feest’

SCHIJNDEL/BOXTEL - Toch maar trouwen, in kleine kring en zonder feest. Of weer verzetten, voor de tweede of derde keer. En telkens maar in spanning afwachten of je elkaar het ja woord kunt gaan geven. Die periode is nu voorbij. Het mag weer: trouwen. Met alles erop en eraan.

7 maart