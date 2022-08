Alles wat we nog niet wisten van kasteel Stapelen gevangen in één boek

Wie in Boxtel verrast wil worden door de historie ‘om de hoek’, moet maar eens lekker rondneuzen in het boek Geschiedenis van de heerlijkheid Boxtel-Liempde en kasteel Stapelen. In ruim 200 rijkelijk geillustreerde pagina’s doen de schrijvers Ruud van Nooijen, Ger van den Oetelaar en Adriaan van Abeelen letterlijk een boekje open over de grandeur van het kasteel, haar adellijke bewoners en hoe het landschap in Boxtel en Liempde eeuwenlang verbonden is en was aan de heren en het kasteel.