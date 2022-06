‘Als je niks doet, dan bloedt de Heilige Bloedprocessie dood’

BOXTEL - De Heilig Bloedprocessie in Boxtel. Voor de één prachtige traditie, voor de ander een onbekend fenomeen. Vooral de jeugd weet er niets meer van, of vindt het oubollig. Hoe keer je dat tij?

Voor het eerst start de Heilig Bloedprocessie vanuit de zonnige pastorietuin op Duinendaal. Ondanks het steeds afnemende aantal jeugdige deelnemers is de sfeer opperbest dat het weer mag. Toch is er reden voor zorg.

Jubileum

Bestuurslid van de gelijknamige stichting, Ludy Meister, duikt even de geschiedenis in. ,,In 1924 kreeg Boxtel de Heilig Bloeddoeken terug. In 2024 hebben we dus een jubileumjaar. Maar het animo onder kinderen en jongeren wordt steeds minder.”

Langzaam dood

Er is dus werk aan de winkel. ,,We zijn bezig met de toekomst. Er zijn schrijvers bezig hoe we het kunnen vormgeven richting het jubileumjaar. Hoe kun je de jeugd er meer bij betrekken? Want als je dat niet doet, dan bloedt het langzaam dood.”

Koren en scholen

Meister bladert door het Brabants Dagblad. ,,Hier staat ook een artikel over vernieuwing van de Bloedprocessie. Corona heeft het probleem nog zichtbaarder gemaakt: er zijn veel inhaalfeestjes en bij iedereen zit de agenda vol.” Opnieuw blikt hij terug. ,,Vroeger leefde het meer vanuit de scholen en koren. De scholen hebben nu andere dingen aan hun hoofd en de koren bestaan vaak niet meer. Dus zou je het als burgerschapsonderwijs op scholen moeten aanbieden. Niet vanuit religieuze hoek, maar vanuit cultuur-historische hoek.”

Film

Veel deelnemers hebben dezelfde mening als Meister. Klaagzanger Lucas Rood (56) uit Vught staat klaar in vol ornaat en knikt. ,,Het cultuur-historische belang van de Heilig Bloedprocessie op scholen verkondigen. En dat moet je verkleed doen, met een film erbij. Als een paar kinderen willen meedoen, dan volgen er meer.”

Oubollig

En zo blijkt het inderdaad te werken, vertelt Hilde Maas (23) uit Boxtel die met haar familie het Spreekkoortje verbeeldt. ,,We doen met de hele familie mee en hebben de grootste lol. Maar vrienden, nee die vinden het oubollig. Er werd een oproep op Facebook gedaan voor meer deelnemers en de bágger die daarna volgde… Toen wilde ik een statement maken: zo meteen loop ik langs het terras waar mijn vrienden zitten. Zij schreven trouwens geen bagger, hoor!”

Eerste keer

De 11-jarige Renate van Rooij uit Boxtel staat in een bruine jurk klaar als Kind van het spel. ,,Voor mij de eerste keer. Ik kende het niet, maar oma Truus heeft erover verteld. Twee vriendinnen lopen mee die het ook niet kenden.” Ook Jet Bijlefeld (7) uit Dongen doet mee. ,,Ik ben zó blij.” Haar moeder Jasmijn knikt. ,,Heel belangrijk dat Bloedprocessie blijft bestaan. Dus we hebben allerlei neefjes en nichtjes overgehaald om mee te doen. Mijn moeder woont hier, dus we hebben een band met Boxtel. En héérlijk dat het na corona en al die verregende keren eindelijk weer kan!”