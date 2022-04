Annie Jansen uit Schijndel weet wat armoede is: ‘Er is helaas nog altijd veel schaamte’

video Brand in bijgebouw in achtertuin van woning in Schijndel

SCHIJNDEL - De brandweer werd zondagmorgen gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw in een achtertuin van een woning aan de Ambachtstraat in Schijndel. Er was hevige rookontwikkeling die vanaf grote afstand zichtbaar was. Er werden meerdere blusvoertuigen en een waterwagen ingezet.

