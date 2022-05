App maakt verkeersexamen in Boxtel een stuk eenvoudiger

Door besluit van gemeente staat Leny binnenkort op straat: ‘Terwijl dit huis al elf jaar verhuurd wordt’

LIEMPDE - Leny Ouborg zit met de handen in het haar. Nog geen zes maanden woont ze in haar huurhuisje in Liempde of ze moet er alweer uit. Want ondanks dat de eigenaar het al elf jaar met toestemming van de gemeente verhuurt, wil die laatste nu dat het klaar is: op Smaldersestraat 32a mag niemand meer wonen.

18 mei