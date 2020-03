Australische headliner Paaspop zegt af vanwege coronacrisis

Winkeliers uit Schijndel niet van plan bij de pakken neer te zitten

18 maart SCHIJNDEL - Sommige Nederlandse gemeenten zijn vanwege de coronacrisis opeens gedegenereerd tot 'spooky' oorden waar momenteel bar weinig te beleven valt en nauwelijks gewinkeld wordt. Binnen de regio is het in de meeste winkels weliswaar een (flink) stuk rustiger dan normaal, maar van een uitgestorven straatbeeld is (vooralsnog) nergens sprake. "We blijven positief."