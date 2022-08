Auto belandt op zijn kop in Boxtel, bestuurder naar het ziekenhuis

Extra inzameling gft Gestel blijft uit: niet voldoende personeel achter vuilniswa­gen

SINT-MICHIELSGESTEL - Het gaat inzamelaar Van Kaathoven niet lukken om nog voldoende personeel op de vuilniswagen te krijgen om in Sint-Michielsgestel de extra gft-rondes te rijden deze zomer. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het ongewis of dat de volgende zomer wel lukt.

9 augustus