Auto botst tegen bestelbus op A2

Automobi­list rijdt door na aanrijding in Schijndel, fietsster lichtge­wond

3 mei SCHIJNDEL - Op de kruising van de Hoofdstraat met de Groeneweg en de Kluisstraat in Schijndel is zondagmiddag een fietsster aangereden. Ze raakte lichtgewond en is ter plaatse behandeld. De vrouw hoefde niet mee naar het ziekenhuis.