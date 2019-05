Auto knalt op woning in Schijndel en veroorzaakt enorme schade, bewoner (67) lag beneden te slapen maar blijft ongedeerd

Jubileren­de brandweer Schijndel houdt open huis

3 mei SCHIJNDEL - De brandweer in Schijndel houdt in dit 125-jarige jubileumjaar open dag op zaterdag 22 juni. En de brandweerkazerne aan de Kerkendijk in Schijndel is op zaterdag 28 september het decor van de landelijke finale van de brandweervaardigheidstoetsen in de hoofdklasse.