Auto onder carport door brand verwoest in Schijndel

Tranen bij personeel 't Dommeltje na hevige brand: 'Vreselijk. Het is allemaal verloren’

13 december BOXTEL - Tranen bij het personeel en veel emoties bij boer John van Hal en zijn vrouw Hanny van boerderij 't Dommeltje. Het grote levenswerk waar het agrarische paar vele jaren veel liefde en zweet in gestoken had op Hoog Munsel in Boxtel, en dat ook een koeienstal met levende have heeft, ging vrijdagochtend in vlammen op. Niemand raakte gewond.