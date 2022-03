Auto's staan niet in de rij bij drive-in stembureau Schijndel

SCHIJNDEL - ,,Ik had een flinke rij auto's verwacht", zegt Bas Meijs op maandagmiddag bij het drive-in stembureau in Schijndel. Hij bracht zojuist in zijn Tesla zijn stem uit op een van de kandidaten voor de gemeenteraad in Meierijstad. Maar er is geen rij te bekennen.