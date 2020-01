Auto verwoest na brand in Sint Oedenrode

Korte, maar hevige overlast door sloop in hartje Gestel: de sloopkogel wordt van stal gehaald

8 januari SINT-MICHIELSGESTEL - Herrie van grijpers die gebouwen stuk vreten, vrachtwagens vol sloopmateriaal die worden afgevoerd, soms gebrek aan parkeerruimte en oppassen in het hart van Sint-Michielsgestel als je met de fiets of te voet boodschappen gaat doen tussen al dat geweld. Help! Gestel verandert in een bouwput.