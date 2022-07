Automobilist gewond bij botsing met twee auto’s in Sint-Oedenrode

Waar eens een generaal in Schijndel op stand woonde, komen nu appartemen­ten

SCHIJNDEL - Vanuit zijn fraaie woning aan de Hoofdstraat 33 in Schijndel reisde generaal-majoor Bernardus van Vlijmen jarenlang naar de Tweede Kamer in Den Haag. Nu is er een plan voor vier (zorg)appartementen.

11 juli