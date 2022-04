Bakkers bakken elke maand voor hun plezier vers brood in Liempde: Jan Bekkers: ‘Vooral een kwestie van geduld hebben’

In het bakhuis zijn hobbybakkers Huub Bloks, Albert Bressers en Jan Bekkers druk in de weer met de kneedmachine, het bewerken en het bakken van nog meer brood. Het trio bakt zondag tijdens de maandelijkse broodbakdag in Liempde dertig bruine en dertig witte broden en tussen de bedrijven door ook nog zo’n dertig suiker- of zogenaamde SPPiILL-broden. De afkorting staat voor Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde.