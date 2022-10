Benefietconcert van de Lionsclub, voor en mét Oekraïense vluchtelingen

SINT-MICHIELSGESTEL/DEN DUNGEN – Lionsclub De Meierij-Den Dungen gaat Oekraïense vluchtelingen bijstaan die tijdelijk in deze regio zijn gehuisvest. Dat gebeurt met een benefietconcert op zondag 30 oktober, in het Gestelse conferentiecentrum De Ruwenberg.

,,Al snel na de inval van Rusland in Oekraïne, vrijwel meteen toen de vluchtelingenstroom op gang kwam, vonden wij dat we iets moesten doen”, zegt Lionsclub-woordvoerder Ad Huizenga. ,,Het was onze bedoeling om al eerder iets te plannen, alleen wat en hoe wisten we nog niet. Dat wordt dus deze Oekraïense muzikale happening in Sint-Michielsgestel.”

Een middag met klassieke muziek en volksmuziek uit Oekraïne. Pauzes tussen muziekstukken worden gevuld met uitleg over het land en de actuele situatie. Het concert is bedoeld voor zowel Nederlandse bezoekers als voor Oekraïners.

Volledig scherm Ad Huizenga, woordvoerder van de Lionsclub De Meierij-Den Dungen © Willem Geurts/BD

De vraag naar het doel van de charitatieve club, beantwoordt Huizenga met een kort en krachtig: ,,We serve!” De Lionsclub dient met haar initiatieven een betere samenleving, op velerlei fronten. Zo kregen in een recent verleden de Samenloop voor Hoop en de voedselbank in de regio al steun vanuit de Lionsclub. Nu wordt die verleend aan Oekraïense burgers, met een tikkeltje hulp van het toeval.

Via de reisleider

Een reis van enkele Lions-leden naar Georgië en Armenië bracht hen namelijk kortgeleden in contact met hun Oekraïense reisleidster. ,,Die gaf ons een naam door van een Oekraïense muziekdocente, die in Nederland woont. Via haar kwamen we op het idee voor een concert, met in Nederland verblijvende Oekraïense muzikanten.” Een gezelschap van zo’n vijftien professionele musici: enkele solisten, maar ze vormen ook een koor. ,,Beroepsmuzikanten die speciaal voor deze gelegenheid pro deo optreden”, zegt Huizenga.

De opbrengst die de Lionsclub via de bezoekers van het evenement binnen haalt - 20 euro per toegangsbewijs - komt terecht bij het goede doel. De ervaring leert dat er bij de Lionsclub meer geld binnenkomt dan enkel via de kaartverkoop. ,,Wij benaderen mensen in ons netwerk en ontvangen zo ook donaties.” De Ruwenbergzaal biedt plaats aan driehonderd bezoekers.

Kaarten en opbrengst

En waar het geld heen gaat? ,,Via sociale media en appgroepen willen we gevluchte Oekraïners bereiken, én achterhalen wat zij hier nog nodig hebben.” Om de noden en wensen bij de doelgroep te leren kennen, voert de Lionsclub-afdeling overleg met de welzijnsinstanties in de dorpen binnen haar werkgebied. Voor Lionsclub De Meierij-Den Dungen zijn dat de dorpen Schijndel, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Berlicum en Heeswijk-Dinther.

Volledig scherm Iryna Gura, pianiste en mede-organisator van het benefietconcert. © Willem Geurts/BD

De honorair consul van Oekraïne, Karel Burger Dirven, verzorgt samen met de Oekraïense vrouwen Iryna Gura en Katja Tumanova het openingswoord.

Lionsclub De Meierij – Den Dungen telt momenteel 29 leden - allen mannen - met verschillende achtergronden. Het genootschap komt maandelijks twee keer bijeen. De ene keer bij Boer Goossens in Den Dungen voor een ‘maaltijdbijeenkomst’, dan weer voor een ‘programmabijeenkomst’. Daaruit vloeien doorgaans de twee jaarlijkse initiatieven voort, zoals nu de actie voor Oekraïners. De Lionclubs tellen in Nederland samen rond de tienduizend leden.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.lc-demeierij.nl